;
Yol Durumu
  1. Daha önce böyle taraftar görmedim
  2. İşte Çalımbay'ın zafer planı

Her maçımız final

Tecrübeli hoca camiadan G.Saray derbisini unutmalarını istedi. Güneş, “Her maçımız final. Takım ayrımı yapamayız”dedi

Her maçımız final
Şenol Güneş camiayı uyardı... Beşiktaş Teknik Direktörü, yöneticilerin ve futbolcuların G.Saray maçını gündeme getirmemesi gerektiğini ifade ederek, "Sadece G.Saray değil her maçımız final. Galatasaray'ı sahasında yenmek bir hedef olabilir ama o maça kadar puan kaybedilirse derbinin bir anlamı kalmaz" diye konuştu.

MAÇ MAÇ BAKMAMIZ ŞART
Önceliklerinin maç maç gitmek olduğunu vurgulayan Güneş, "Galatasaray maçı geldiğinde oyuncularımız bu maça zaten kendiliğinden motive olur"dedi.

ÖNCE ALANYASPOR
Kalan 8 maçta 24 puanı hedeflemenin stres yaratacağını belirten Güneş, "Önce Alanya'ya odaklanmalıyız" dedi.

KAZASIZ GEÇMELİ
Güneş Alanya ve Göztepe ile arka arkaya 2 hafta evlerinde oynayacaklarını söyleyerek, "Bunları kazasız geçmeliyiz" dedi.
Etiketler: , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar