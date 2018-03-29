Her maçımız final
Tecrübeli hoca camiadan G.Saray derbisini unutmalarını istedi. Güneş, “Her maçımız final. Takım ayrımı yapamayız”dedi
MAÇ MAÇ BAKMAMIZ ŞART
Önceliklerinin maç maç gitmek olduğunu vurgulayan Güneş, "Galatasaray maçı geldiğinde oyuncularımız bu maça zaten kendiliğinden motive olur"dedi.
ÖNCE ALANYASPOR
Kalan 8 maçta 24 puanı hedeflemenin stres yaratacağını belirten Güneş, "Önce Alanya'ya odaklanmalıyız" dedi.
KAZASIZ GEÇMELİ
Güneş Alanya ve Göztepe ile arka arkaya 2 hafta evlerinde oynayacaklarını söyleyerek, "Bunları kazasız geçmeliyiz" dedi.
Etiketler: Şenol Güneş , Teknik Direktörü , Trabzonspor
- 29 Mart 2018, Perşembe
- Gazete
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