FETÖ üzerimizden silindir gibi geçti
Yıldırım, FETÖ'nün kulübe ağır darbe vurduğunu söyledi. “3 Temmuz’u kimse unutmasın. Üzerimizden silindir geçti. Dümdüz yaptı bizi . Şimdi ise seçim bahanesiyle kulübü böldüler. 2011'de operasyon yapılmasaydı Fenerbahçe zirveye gidiyordu. Hep söylüyorum FETÖ bitmemiştir"
AVRUPA'DA ZİRVEYE GİDİYORDUK
"2011'de eğer operasyon yapılmamış olsaydı, Fenerbahçe zirveye gidiyordu. Bunu Fransız Dergisi yazdı. Dedi ki: Önümüzdeki 10 yılın iki takımı var; Fenerbahçe ve Brondby"
FETÖ BİTMEMİŞTİR
"Daha önce dediğim gibi bugün de söylüyorum; FETÖ bitmemiştir. FETÖ bitmez. Her gün birilerini yakalıyorlar. Kim nedir, kimdir? Belli değil. Yanılmayalım."
ARAZİLER BORCU KARŞILAR
"350 ile 400 milyon Euro arasında Fenerbahçe'nin borcu var. Aldığımız araziler bu borcu karşılayacak düzeyde. Bizden önce külübün 1 metre kare arsası dahi yoktu"
FENERBAHÇE'Yİ AYAĞA KALDIRDIM
Başkanlığa ilk seçildiği dönemde kulübe 30 milyon Dolar verdiğini belirten Aziz Yıldırım, "17 milyon dolara Okocha'yı sattım, 19 milyon dolara Baliç'i sattım, Fenerbahçe'yi yavaş yavaş ayağa kaldırdım. 20 sene önce de statta tuvalete gidemezdik. O 20 sene önceyi özlüyorsak hiç özlemeyin. Kulübü oralardan buralara kadar getirdik" diye konuştu.
Etiketler: FETÖ , Aziz Yıldırım , Fenerbahçe
- 29 Mart 2018, Perşembe
- Gazete
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