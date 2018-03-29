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Fener’den Robben’e çılgın teklif!

Sarı-Lacivertliler, Hollandalı yıldıza senelik 4 milyon Euro’dan 3 yıllık kontrat ve 5 milyon Euro imza parası önerecek...

Fener’den Robben’e çılgın teklif!
Haziran'da yapılacak genel kurul öncesinde çalışmalırını sürdüren Başkan Aziz Yıldırım Robben'i transfer etmek için kesenin ağzını açmış durumda..

SENELİK 4 MİLYON
Bayern Münih ile son sezonunu yaşayan Arjen Robben'e 3 yıllık sözleşme teklif edilecek. Her bir yıl için 4 milyon Euro garanti para önerilecek. Maç başı paralar da ilave edilecek. Fener, Robben'e bonservis ücreti ödemeyecek. Ama 5 milyon Euro civarında bir imza parasının verilmesi söz konusu. Böylece Robben'in garanti parası 17 milyon Euro olacak.

TEMAS KURULACAK
Arjen Robben'in menajeri ile bir süredir görüşme halinde olan Fenerbahçe yönetiminin en kısa sürede Hollandalı futbolcu ile bir araya gelmesi bekleniyor. Sarı-Lacivertli yönetim ile Robben arasındaki görüşme Almanya'da olacak.
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