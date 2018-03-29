Fener’den Robben’e çılgın teklif!

Haziran'da yapılacak genel kurul öncesinde çalışmalırını sürdüren Başkan Aziz YıldırımRobben'i transfer etmek için kesenin ağzını açmış durumda..
SENELİK 4 MİLYON Bayern Münih ile son sezonunu yaşayan Arjen Robben'e 3 yıllık sözleşme teklif edilecek. Her bir yıl için 4milyon Euro garanti para önerilecek. Maç başı paralar da ilave edilecek. Fener, Robben'e bonservis ücreti ödemeyecek. Ama 5 milyon Euro civarında bir imza parasının verilmesi söz konusu. Böylece Robben'in garanti parası 17 milyon Euro olacak.
TEMAS KURULACAK Arjen Robben'in menajeri ile bir süredir görüşme halinde olan Fenerbahçe yönetiminin en kısa sürede Hollandalı futbolcu ile bir araya gelmesi bekleniyor. Sarı-Lacivertli yönetim ile Robben arasındaki görüşme Almanya'da olacak.
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