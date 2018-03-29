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Daha önce böyle taraftar görmedim

’a transferinde taraftarların ilgisinin büyük rol oynadığını belirten , “Hayatımda böyle bir taraftar görmedim” dedi

Daha önce böyle taraftar görmedim
Beşiktaş'ın dünyaca ünlü savunma oyuncusu Pepe, Siyah-Beyazlı takıma transfer olmasındaki en önemli etkenin taraftarların ilgisi olduğunu söyledi. "Come to Beşiktaş" mesajlarının kendisini çok etkilediğini belirten Portekizli yıldız, "İngiltere, Fransa, Almanya,İspanya gibi birçok ülkeden teklif aldım. Ama taraftarıyla aramda oluşan bağ beni buraya çekti. Uzun yıllarda Beşiktaş'ta kalmak istiyorum" diye konuştu.
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