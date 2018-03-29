Daha önce böyle taraftar görmedim

Beşiktaş'ın dünyaca ünlü savunma oyuncusu Pepe,Siyah-Beyazlı takıma transfer olmasındaki en önemlietkenin taraftarların ilgisi olduğunu söyledi. "Cometo Beşiktaş" mesajlarının kendisini çok etkilediğinibelirten Portekizli yıldız, "İngiltere, Fransa,Almanya,İspanya gibi birçok ülkeden teklifaldım. Ama Beşiktaş taraftarıyla aramda oluşanbağ beni buraya çekti. Uzun yıllarda Beşiktaş'takalmak istiyorum" diye konuştu.
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