;
Yol Durumu
  1. Milli yıldız İlyasova'dan FETÖ'cü Kanter'e tokat

450 üniversiteli yelken açacak

450 üniversiteli yelken açacak
27 üniversite, 40 takım ve 450 üniversite öğrencisi Marmaris'te yarışacak. Bu yıl 10. kez düzenlenecek 'ı organize eden Uluslararası Yat Kulübü Başkanı İhsan Kalaycı, "Bu hafta sonu yaklaşık 450 yelkenciyi ağırlayacağız. Campus Cup'ı 10. kez düzenlemenin gururunu yaşıyoruz. Yelkene olan ilginin her geçen gün artması bizi gururlandırıyor. Cumartesi ve pazar da 3 ayaktan oluşan bir yarış olacak" dedi.
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar