450 üniversiteli yelken açacak

27 üniversite, 40 takım ve 450 üniversite öğrencisi Marmaris'te yarışacak. Bu yıl 10. kez düzenlenecek Campus Cup'ı organize eden Marmaris Uluslararası Yat Kulübü Başkanı İhsan Kalaycı, "Bu hafta sonu yaklaşık 450 yelkenciyi ağırlayacağız. Campus Cup'ı 10. kez düzenlemenin gururunu yaşıyoruz. Yelkene olan ilginin her geçen gün artması bizi gururlandırıyor. Cumartesi ve ve pazar da 3 ayaktan oluşan bir yarış olacak" dedi.