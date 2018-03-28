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U-19 Milli Takımımız ’nda

U-19 Milli Takımımız Avrupa Şampiyonası’nda
2017-2018 UEFA 19 Yaş Altı Elit Tur 7. Grup'un 3. ve son maçında Bosna Hersek'i 2-1 yenen Türkiye, Avrupa Şampiyonası Finalleri'nde mücadele etme hakkı kazandı. Grup lideri olarak Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde eden Milliler, turnuvayı ilk 5 sırada tamamlarsa 2019 Dünya Şampiyonası bileti elde edecek.
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  • 28 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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