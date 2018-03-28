U-19 Milli Takımımız Avrupa Şampiyonası’nda

; 26 / 13 23 / 11 20 / 6 19 / 5 25 / 11 22 / 11 20 / 8 23 / 14 15 / 2 21 / 12 23 / 12 18 / 8 16 / 9 27 / 6 17 / 5 16 / 7 23 / 8 17 / 5 17 / 6 19 / 8 19 / 11 13 / 9 19 / 6 19 / 6 23 / 13 26 / 7 18 / 9 11 / 8 24 / 9 23 / 10 16 / 3 19 / 7 24 / 9 15 / 10 19 / 7 19 / 7 25 / 12 25 / 10 18 / 7 24 / 15 14 / 8 21 / 14 25 / 13 19 / 9 22 / 11 16 / 4 18 / 6 23 / 8 22 / 9 11 / 6 22 / 9 25 / 13 17 / 11 25 / 10 18 / 8 24 / 10 21 / 12 23 / 14 20 / 10 21 / 8 21 / 8 21 / 9 14 / 10 28 / 14 16 / 14 17 / 10 13 / 10 25 / 12 12 / 8 22 / 9 27 / 13 22 / 11 11 / 6 23 / 11 15 / 12 23 / 8 18 / 7 17 / 4 17 / 10 17 / 5 12 / 9 Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İçel İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak 2017-2018 UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elit Tur 7. Grup'un 3. ve son maçında Bosna Hersek'i 2-1 yenen Türkiye, Avrupa Şampiyonası Finalleri'nde mücadele etme hakkı kazandı. Grup lideri olarak Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde eden Milliler, turnuvayı ilk 5 sırada tamamlarsa 2019 Dünya Şampiyonası bileti elde edecek.
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