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Muslera kalesinde devleşiyor!

Form grafiği giderek yükselen tecrübeli kaleci, Uruguay forması altında da çok başarılı maçlar çıkarıyor...

Muslera kalesinde devleşiyor!
Özellikle Taffarel'in dönüşünün ardından gözle görülür bir çıkış içine giren Fernando Muslera, Fenerbahçe derbisinde yıldızlaşmıştı. Tecrübeli kaleci, Uruguay Milli Takımı'nda da çok başarılı bir performans sergiliyor. Çin'de düzenlenen özel bir turnuvaya katılan Uruguay, finalde Galler'i yenerek şampiyon oldu. Maçta 90 dakika forma giyen Muslera 9 kurtarış yaparak şanpiyonlukta önemli pay sahibi oldu.
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  • 28 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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