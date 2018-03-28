Muslera kalesinde devleşiyor!

Özellikle Taffarel'in dönüşünün ardından gözle görülür bir çıkış içine giren FernandoMuslera, Fenerbahçe derbisinde yıldızlaşmıştı. Tecrübeli kaleci, UruguayMilli Takımı'nda da çok başarılı bir performans sergiliyor. Çin'de düzenlenen özel bir turnuvaya katılan Uruguay, finalde Galler'i yenerek şampiyon oldu. Maçta 90 dakika forma giyen Muslera 9 kurtarış yaparak şanpiyonlukta önemli pay sahibi oldu.
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