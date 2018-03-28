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’ı eleyen finale çıktı

Galatasaray’ı eleyen VakıfBank finale çıktı
Voleybol yarı final etabı ikinci maçında VakıfBank, Galatasaray'ı deplasmanda 3-2 mağlup etti. Evindeki ilk maçı da 3-0 kazanan bu sonuçla adını finale yazdıran taraf oldu. VakıfBank, Venus Sultanlar Ligi final etabında yarı finalde 'yi eleyen ile karşı karşıya gelecek.
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  • 28 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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