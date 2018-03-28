F.Bahçe'den daha zor olacak

Evindepazar günüTrabzonspor'ukonuk edecekolan lider Galatasaray'dahazırlıklarsürüyor... Camiadaoluşan çok olumluhavaya rağmen FatihTerim kritik maç öncesisıkıntılı. Tecrübeliteknik adam, Trabzonspor'unformu veters gelebilecek oyunplanı nedeniyle tedirginlikyaşıyor.
TRABZON ÇOK GÜÇLÜ RAKİP Dünkü idmanda futbolcularıyla bir toplantı yapan Terim, "Eğer kesin kazanırız fikrine kapılırsak canımız yanar. Trabzon güçlü bir rakip. Fenerbahçe derbisinden zor bir maç bizi bekliyor" dedi.
İSTATİSTİKLER CAN SIKIYOR Trabzon karşısında son 7 maçta alınan 5 yenilgi de Terim'in canını sıkıyor. Başarılı hoca bu istatistiği tersine çevirmek için ekstra mesai yapıyor. Hedef, 8 maçlık seriye galibiyetle başlamak.
13 MAÇTA SADECE 2 YENİLGİ! Öte yandan Fatih Terim'in Trabzonspor'a karşı başarılı istatistikleri de dikkat çekiyor. Tecrübeli hoca, Bordo-Mavililer'e karşı çıktığı 13 maçta 8 galibiyet alırken, sadece 2 kez yenilgi yaşadı.
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