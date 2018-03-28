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F.Bahçe'den daha zor olacak

Rakibin formu ve ters gelebilecek oyun planı nedeniyle tedirgin olan Terim, “Fener maçından zor olacak” görüşünde...

F.Bahçeden daha zor olacak
Evinde pazar günü Trabzonspor'u konuk edecek olan lider Galatasaray'da hazırlıklar sürüyor... Camiada oluşan çok olumlu havaya rağmen Fatih Terim kritik maç öncesi sıkıntılı. Tecrübeli teknik adam, Trabzonspor'un formu ve ters gelebilecek oyun planı nedeniyle tedirginlik yaşıyor.

TRABZON ÇOK GÜÇLÜ RAKİP
Dünkü idmanda futbolcularıyla bir toplantı yapan Terim, "Eğer kesin kazanırız fikrine kapılırsak canımız yanar. Trabzon güçlü bir rakip. Fenerbahçe derbisinden zor bir maç bizi bekliyor" dedi.

İSTATİSTİKLER CAN SIKIYOR
Trabzon karşısında son 7 maçta alınan 5 yenilgi de Terim'in canını sıkıyor. Başarılı hoca bu istatistiği tersine çevirmek için ekstra mesai yapıyor. Hedef, 8 maçlık seriye galibiyetle başlamak.

13 MAÇTA SADECE 2 YENİLGİ!
Öte yandan Fatih Terim'in Trabzonspor'a karşı başarılı istatistikleri de dikkat çekiyor. Tecrübeli hoca, Bordo- Mavililer'e karşı çıktığı 13 maçta 8 galibiyet alırken, sadece 2 kez yenilgi yaşadı.



zorlu maçının hazırlıklarını tam kadro olarak sürdürüyor.
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  • 28 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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