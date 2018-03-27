Görünmezkahramanlarvardır...İşte Younes Belhanda'nıntam karşılığıbu... Fransız orta sahaoyuncusu zaman zamanperformansıyla taraftarlarındaneleştiri alıyor.Ancak istatitistikleryalan söylemez. Fransızyıldız, ligde enfazla kilit pas atan oyuncu.Terim'in prensiBelhanda maç başına2.2 kilit pas atıyor.
DRİPLİNGDE ZİRVEDE YER ALIYOR Fransız oyuncu, ligde ceza sahasına isabetli orta gönderen oyuncu sıralamasında ise 2. sırada... Belhandamaç başına 6 ortayapıyor. Belhanda, takımının en çok dripling yapan oyuncusu konumunda.
EN ÇOK TOP ÇALAN OYUNCU Yıldız oyuncu ligde 126 kez dripling yaparken bunların 75'inde başarılı oldu. Maç başına yaptığı dripling ise 3.6... Belhanda, 10 numara oynamasına rağmen takımın en çok top çalan 2. oyuncusu.
İKİLİ MÜCADELEDEN KAÇMIYOR Fransız yıldız, G.Saray'ın en fazla ikili mücadele giren 4. oyuncusu olarak dikkat çekiyor. Maç başına 7 kez ikili mücadele giren Belhanda 3'ünükazanıyor. Çok top kaybettiği için eleştiriliyor ama 3. sırada.
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