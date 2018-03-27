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'in gizli prensi!

Fransız yıldız, ligde en fazla kilit pas yapan oyuncu... Aynı zamanda ceza sahasına en çok isabetli pas gönderen isim. Taraftar onu eleştiriyor ama o bir virtüoz

Terimin gizli prensi!
Görünmez kahramanlar vardır... İşte Younes Belhanda'nın tam karşılığı bu... Fransız orta saha oyuncusu zaman zaman performansıyla taraftarlarından eleştiri alıyor. Ancak istatitistikler yalan söylemez. Fransız yıldız, ligde en fazla kilit pas atan oyuncu. Terim'in prensi Belhanda maç başına 2.2 kilit pas atıyor.

DRİPLİNGDE ZİRVEDE YER ALIYOR
Fransız oyuncu, ligde ceza sahasına isabetli orta gönderen oyuncu sıralamasında ise 2. sırada... Belhanda maç başına 6 orta yapıyor. , takımının en çok dripling yapan oyuncusu konumunda.

EN ÇOK TOP ÇALAN OYUNCU
Yıldız oyuncu ligde 126 kez dripling yaparken bunların 75'inde başarılı oldu. Maç başına yaptığı dripling ise 3.6... Belhanda, 10 numara oynamasına rağmen takımın en çok top çalan 2. oyuncusu.

İKİLİ MÜCADELEDEN KAÇMIYOR
Fransız yıldız, G.Saray'ın en fazla ikili mücadele giren 4. oyuncusu olarak dikkat çekiyor. Maç başına 7 kez ikili mücadele giren Belhanda 3'ünü kazanıyor. Çok top kaybettiği için eleştiriliyor ama 3. sırada.
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