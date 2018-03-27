Şifre ofansif futbol

Aykut Kocaman son 8 maçta tamamen ofansif bir diziliş planlıyor. Ön liberoda görev yapan Mehmet Topal-Josef De Souza ikilisinin önünde Mehmet Ekici'ye forma verecek olan Aykut Kocaman'ın, Ekici'yi serbest oyuncu olarak düşünüyor. Orta sahanın kanatlarında Giuliano ve Mathieu Valbuena'yı ilk onbirde sahaya sürmeyi planlayan Kocaman, ileride de tek forvet pozisyonunda Roberto Soldado'yu sahaya sürecek.
SAVUNMAYI UYARDI Rakip üzerinde baskı kuracak bir sistem düşünen Aykut Kocaman, oyuncularıyla yaptığı toplantıda bundan sonra kaybedecek bir puanlarının bile olmadığını ve tüm maçları kazanmaları gerektiği vurgusunu yaptı. Kocaman'ın savunma oyuncularını da özel olarak uyardığı gelen bilgiler arasında.
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