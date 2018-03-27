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Karadağ-Türkiye I Canlı Anlatım

ımız, ikinci hazırlık maçında deplasmanda Karadağ ile karşılaşıyor.

Karadağ-Türkiye I Canlı Anlatım
ımız 23 Mart Cuma günü oynadığı İrlanda Cumhuriyeti maçından sonra bugün Karadağ'a konuk oluyor. İrlanda maçını Mehmet Topal'ın golüyle 1-0 kazanan Milli Takımımız, bu kez de Karadağ karşısında galibiyet arıyor.


İKİNCİ YARI BAŞLADI | KARADAĞ 1-2 TÜRKİYE (45+1 Mirko Ivanic I 11' Cengiz Ünder, 23' Okay)

STAT: Podgorica Şehir Stadı
HAKEM: Milorad Mazic (Sırbistan)
SAAT: 20.10
YAYIN: TRT 1

KARADAĞ: Petkovic, Tomasevic, Savic, Simic, Vukcevic, Vesovic, Jankovic, Scekic, Ivanic, Marusic, Beqiraj

TÜRKİYE: Volkan, Kaan, Mehmet, Çağlar, Hasan Ali, Mahmut, Okay, Cengiz, Yusuf, Hakan, Cenk

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  • 27 Mart 2018, Salı 19:21
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