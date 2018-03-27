Karadağ-Türkiye I Canlı Anlatım

İKİNCİ YARI BAŞLADI | KARADAĞ 1-2 TÜRKİYE (45+1 Mirko Ivanic I 11' Cengiz Ünder, 23' Okay)
STAT: Podgorica Şehir Stadı
HAKEM: Milorad Mazic (Sırbistan)
SAAT: 20.10
YAYIN: TRT 1
KARADAĞ: Petkovic, Tomasevic, Savic, Simic, Vukcevic, Vesovic, Jankovic, Scekic, Ivanic, Marusic, Beqiraj
TÜRKİYE: Volkan, Kaan, Mehmet, Çağlar, Hasan Ali, Mahmut, Okay, Cengiz, Yusuf, Hakan, Cenk
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