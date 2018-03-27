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İspanyol yıldız da cimbom’u istiyor

’ın transfer listesine eklediği İspanyol sol bek, Alman medyasına önemli açıklamalarda bulundu

İspanyol yıldız Juan Bernat da cimbom’u istiyor
'ın Japon kanat oyuncusu Yuto Nagatomo dışında teklif götürdüğü sol bek 'dan haber var... İspanyol sol bek Alman medyasına önemli açıklamalarda bulundu. Tecrübeli oyuncu, Türkiye'ye sıcak baktığını ve Galatasaray gibi büyük bir kulüpte oynamak istediğini belirtti. Takım arkadaşı Franck Ribery'den de Galatasaray hakkında bilgi alan Bernat'ın, olumlu dönüş aldığı ve sezon sonu için menajerine tam yetki verdiği öğrenildi. Juan Bernat bu sezon ile 7 lig maçına çıktı ve 540 dakika süre aldı. 25 yaşındaki İspanyol futbolcu bu süre zarfında gol üretemedi. 1 kez İspanyol formasını giyen tecrübeli futbolcu, 1 kez rakip fileleri sarstı.
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