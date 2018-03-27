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ımızın ilk 11'i belli oldu!

ımız, ikinci hazırlık maçında deplasmanda Karadağ ile karşılaşacak.

A Milli Takımımızın ilk 11i belli oldu!
ımız 23 Mart Cuma günü oynadığı İrlanda Cumhuriyeti maçından sonra bugün Karadağ'a konuk oluyor. İrlanda maçını Mehmet Topal'ın golüyle 1-0 kazanan Milli Takımımız, bu kez de Karadağ karşısında galibiyet arayacak.

A Milli Takımımızın Karadağ maçı ilk 11'i: Volkan Babacan, Kaan Ayhan, Mehmet Topal, Çağlar Söyüncü, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Cengiz Ünder, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Cenk Tosun.
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  • 27 Mart 2018, Salı 19:21
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