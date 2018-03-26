Robben’den Fener'e yeşil ışık

Fenerbahçe'ninönümüzdeki sezon kadrosunakatmak için uğraş verdiğive Başkan Aziz Yıldırım'ınkadroda en çok görmek istediğiisim olan Arjen Robben'dengüzel haberlergeliyor. F.Bahçe'ninRobben için temasageçmesiardındanHollandalıfutbolcunun menajerine"Fenerbahçe 3 yıldır benimleilgileniyor. Taraftarlarıbeni mesaj yağmurunatutuyor. Çok samimiler.Şartlar oluşursa neden olmasın"dediği öğrenildi.
ESKİSİ GİBİ... Bu arada Robben'in geçen sezon yaşadığı sakatlığın izlerini atlatması, 2018 yılında Hollanda Milli Takımı'nda7 kez yer alması da hakkındaki şüpheleri gideriyor
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.