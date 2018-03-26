Pastore bombası

Beşiktaşyeni sezon hazırlıklarıiçinşimdiden kolları sıvadı.Başkan Fikret Orman'ınTalisca'nıntakımdan ayrılma ihtimalinidüşünerekPSG'de forma giyenArjantinli yıldız JavierPastore için Fransızkulübünün Katarlıbaşkanı Al-Khelaifiile bir görüşme yaptığıve görüşmenin olumlugeçtiği öğrenildi.
PSG'DE 7. SEZONUNU YAŞIYOR ORMAN'ın yakın dostluk kurduğu başkan Al-Khelaifi'ye Pastore'nin durumunu sorduğu ve olumlu cevap aldığı ortaya çıktı. PSG'de 7. sezonunu yaşayan 28 yaşındaki oyuncu bu sezon 27 resmi maçta oynadı.
YEDEK KALMAKTAN RAHATSIZ ARJANTİNLİoyuncu 27 maçın13'ünde ilk 11'de oynarken5 kez filelerisarstı. Pastore'ninyedek kalmaktan dolayımutsuz olması nedeniyleBeşiktaş'ınradarına girdiği gelenbilgiler arasında
AYRILMAK İSTEDİĞİNİ AÇIKLADI İSPANYOL radyosuna dün konuşan Pastore, "Paris'teki kariyerimin sona erdiğini görebiliyorum. Gelecekte neler olacağını göreceğiz" dedi. Beşiktaş'ın bu transfer için tüm imkanları zorlaması bekleniyor
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