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Pastore bombası

, ’nın gitme ihtimali üzerine Pastore için ilk görüşmeyi yaptı. Başkanı Al-Khelaifi’nin yapılan teklife sıcak baktığı öğrenildi

Pastore bombası
Beşiktaş yeni sezon hazırlıkları için şimdiden kolları sıvadı. Başkan Fikret Orman'ın Talisca'nın takımdan ayrılma ihtimalini düşünerek PSG'de forma giyen Arjantinli yıldız Javier Pastore için Fransız kulübünün Katarlı başkanı Al-Khelaifi ile bir görüşme yaptığı ve görüşmenin olumlu geçtiği öğrenildi.



PSG'DE 7. SEZONUNU YAŞIYOR
ORMAN'ın yakın dostluk kurduğu başkan Al-Khelaifi'ye Pastore'nin durumunu sorduğu ve olumlu cevap aldığı ortaya çıktı. 'de 7. sezonunu yaşayan 28 yaşındaki oyuncu bu sezon 27 resmi maçta oynadı.

YEDEK KALMAKTAN RAHATSIZ
ARJANTİNLİ oyuncu 27 maçın 13'ünde ilk 11'de oynarken 5 kez fileleri sarstı. Pastore'nin yedek kalmaktan dolayı mutsuz olması nedeniyle Beşiktaş'ın radarına girdiği gelen bilgiler arasında

AYRILMAK İSTEDİĞİNİ AÇIKLADI
İSPANYOL radyosuna dün konuşan Pastore, "'teki kariyerimin sona erdiğini görebiliyorum. Gelecekte neler olacağını göreceğiz" dedi. 'ın bu transfer için tüm imkanları zorlaması bekleniyor
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