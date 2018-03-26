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2 şampiyonluğumuzu çaldı

Başkanı Yıldırım, “Üst üste şampiyonluklar yaşadığımız dönemde karşımıza çıktı. İlk olarak 2006’da devreye girdi. 2010’da da çeşitli müdahalelerle şampiyon yapıldı” dedi.

2 şampiyonluğumuzu FETÖ çaldı
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Türkiye Futbol Vakfı'nın Stadyum isimli dergisinde çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yıldırım'ın FETÖ'nün futbola ciddi müdahalelerde bulunduğunu ve 2 şampiyonluklarını ayak oyunlarıyla çaldığını söyledi. İşte Yıldırım'ın gündemi sarsan o açıklamaları

FETÖ'NÜN EN GÜÇLÜ DÖNEMİ!
ÜST üste şampiyonluklar yaşadığımız dönemde FETÖ devreye girdi. Bizim şanssızlığımız, 'nün en güçlü döneminde kulübün başında olmamız ve en başından beri FETÖ'ye karşı durmamızdı

DİRENİŞİMİZ İLHAM KAYNAĞI OLDU
Şanssızlık dediğimiz bu durum ülkemizin 15 Temmuz'daki en büyük ilham kaynağı oldu ve bununla gurur duyuyoruz. 'den sonra tekrar ağırlığımızı koyduk ama yine onlar vardı.

SON OPERASYON 3 TEMMUZ
Kulüp tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynandı. Derken yine FETÖ, yine futbola yapılan müdahaleler ve şampiyon yapıldı. Son operasyonları ise 3 Temmuz oldu.

ALEX'E SAHİP ÇIKAN BENDİM
'İN son gelişi hakkında da konuşan Başkan Yıldırım, "Taraftarın kendisini ıslıkladığı, yuhaladığı Sakaryaspor maçında ben ayağa kalkıp Alex'i alkışlamıştım. Ancak burada atlamamamız gereken bir nokta var; hiç kimse isminden daha büyük değildir. Alex'le kulüp yıpratılamaz. Buna izin vermem" dedi.
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