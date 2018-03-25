Yakında adaylığımı açıklayacağım

Fenerbahçe Kulübü BaşkanıAziz Yıldırım, sarı-lacivertli kulübünKaradeniz Ereğli şubesi tarafından"Hedef 1 milyon üye" etkinliğe katıldı.
GELECEĞİ OLAN FENERBAHÇE Yıldırım, haziran ayındaki genel kurulda başkanlığa yeniden adaylığıyla ilgili açıklamayı yakın zamanda yapacağını ve daha net söylemlerde bulunacağını belirtti. Başkan adayı Ali Koç'a atıfta bulunan Yıldırım, "Diyorlar ki, 'Özlenen Fenerbahçe'. Yirmi sene öncesinde sadece futbol takımı olan ve ezeli rakipleriyle yaptığı maçlarda bazen yenen, yenilen bir takımken, 19 senedir Galatasaray'a içeride hiçbir maçta yenilmedik. Özlenen Fenerbahçe yok,geleceği olan Fenerbahçe var" dedi.
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