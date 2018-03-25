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Kartal'da sıkıntısı

’tan yıllık 1 milyon 250 bin Euro alan 2.5 milyon Euro istedi. da sözleşmesi 2019’da bitecek olan İspanyol kaleci için devreye girdi

Kartalda Fabri sıkıntısı
Beşiktaş' ta Fabri sıkıntısı yaşanıyor... Siyah-Beyazlı kulüpten yıllık 1 milyon 250 bin Euro alan İspanyol eldiven yönetimin kendisine yaptığı yeni sözleşmeye yanaşmadı. Kulübüyle olan sözleşmesi 2019 yılının Haziran ayında bitecek olan yönetimin yaptığı 1 milyon 700 bin Euro'luk yeni teklifi kabul etmedi.

​FABRİ 2 KAT ZAM TALEP ETTİ
Menajeri Efraim ile birlikte Siyah- Beyazlı yöneticilerle bir görüşme gerçekleştiren İspanyol kalecinin yıllığı 2.5 milyon Euro'dan olmak üzere 5 yıllık yeni sözleşme istediği gelen bilgiler arasında yer alıyor.

ORMAN BİREBİR GÖRÜŞECEK
Fikret Orman'ın istenilen rakamı çok bulduğu ve Fabri ile bir görüşme gerçekleştireceği ortaya çıktı. Orman'ın bu rakamı 2 milyon Euro'ya çıkarması bekleniyor.

CELTA VİGO YAKIN TAKİPTE
Beşiktaş Yönetimi, Fabri ile görüşürken İspanyol kulübü Celta Vigo'nun Fabri'nin peşinde olduğu belirlendi. Fabri ile anlaşma sağlayamadığı takdirde gelecek sezon bonservis bedeli almadan gidecek.
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