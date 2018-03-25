Kartal'da Fabri sıkıntısı
Beşiktaş’tan yıllık 1 milyon 250 bin Euro alan Fabri 2.5 milyon Euro istedi. Celta Vigo da sözleşmesi 2019’da bitecek olan İspanyol kaleci için devreye girdi
FABRİ 2 KAT ZAM TALEP ETTİ
Menajeri Efraim ile birlikte Siyah- Beyazlı yöneticilerle bir görüşme gerçekleştiren İspanyol kalecinin yıllığı 2.5 milyon Euro'dan olmak üzere 5 yıllık yeni sözleşme istediği gelen bilgiler arasında yer alıyor.
ORMAN BİREBİR GÖRÜŞECEK
Fikret Orman'ın istenilen rakamı çok bulduğu ve Fabri ile bir görüşme gerçekleştireceği ortaya çıktı. Orman'ın bu rakamı 2 milyon Euro'ya çıkarması bekleniyor.
CELTA VİGO YAKIN TAKİPTE
Beşiktaş Yönetimi, Fabri ile görüşürken İspanyol kulübü Celta Vigo'nun Fabri'nin peşinde olduğu belirlendi. Beşiktaş Fabri ile anlaşma sağlayamadığı takdirde gelecek sezon bonservis bedeli almadan gidecek.
Etiketler: Fikret Orman , Celta Vigo , Beşiktaş , Fabri
- 25 Mart 2018, Pazar
- Gazete
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