Duelund radarda!

Fatih Terim'in göreve gelmesinin ardından yeniden G.Saray bünyesine dahil olan Johan Elmander, kuzey ülkelerinde genç yıldızları yakın takibe aldı. Sarı-Kırmızılı takımda forma giyebilecek yetenekleri izleyen Elmander'in Midtjylland'ta oynayan Mikkel Duelund'u önerdiği öğrenildi.
7 GOL VE 6 ASİST 20 yaşındaki futbolcu, orta alanın ortasında ve her iki kanatta görev yapıyor. Bu sezon Midtjylland formasıyla ligde 19 maçta görev yapan Duelund 7 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.
TEKNİĞİ ÇOK İYİ Yüksek top tekniği ile dikkat çeken genç yıldız şimdiden birçok kulübün dikkatini çekti. Galatasaray scout ekibi de Duelund'la ilgili gerekli araştırmalara start verdi.
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