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için kazanmalıyız

Slovak yıldız, “G.Saray zirvede... Evinde kazanmak isteyecek ama bizim de hedefimiz var. 3 puanı almalıyız” dedi

Avrupa için kazanmalıyız
Trabzon'un Slovak yıldızı Juraj Kucka, Galatasaray ile oynanacak derbi maçtan önce iddialı açıklamalarda bulundu... Tecrübeli oyuncu, "Galatasaray ilgin zirvesinde... Kendi saha ve seyircisi önünde kazanmak isteyecek. Ancak biz de Trabzonspor'uz. hedefimiz var ve biz de 3 puanı almak için savaşacağız" dedi.

DEPLASMANLARDA DAHA İYİYİZ
Üst üste aldıkları 2 galibiyetle Avrupa için önemli bir adım attıklarını belirten Kucka, "Oyuncu kadromuzun G.Saray'dan geri kalır yanı yok. Deplasmanlarda daha iyi oynuyoruz. Bu da önemli avantaj" diye konuştu.

FENERBAHÇE'Yİ GEÇEBELİRİZ
G.Saray maçını kazanmaları durumunda, Fenerbahçe'ye de mesaj göndereceklerini belirten Slovak orta saha oyuncusu, "Fenerbahçe ile aramızda 6 puan fark var. Form olarak onlardan daha iyi durumdayız. Galatasaray maçı bu anlamda da çok kritik" diyerek sözlerini tamamladı.
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