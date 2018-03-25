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12 milyon Euro’luk operasyon

Rodrigues’i aynı Ndiaye gibi 16 milyon Euro’ya Ada’ya satmayı düşünen Sarı-Kırmızılılar, Mısırlı Trezeguet’yi 3-4 milyon Euro’ya bitirip çok karlı bir alışveriş yapmak istiyor

12 milyon Euro’luk operasyon
UEFA ile yapılan görüşme sonrası yeni sezonda bazı kısıtlamalarıyla karşı karşıya kalması muhtemel olan Galatasaray yönetimi planını yaptı... Sarı-Kırmızılılar başta İngiltere olmak üzere birçok ülkeden talipleri olan Garry Rodrigues'i kesin olarak satmayı düşünüyor. Ancak genç yıldızın yeri hemen dolacak.

​ANDERLECHT İLE GÖRÜŞÜLÜYOR
Yönetim Kasımpaşa formasıyla yıldızı parlayan Trezeguet için resmi girişimlere başladı. Mısırlı yıldızın bonservisini elinde bulunduran Anderlecht ile temasa geçen G.Saray çok karlı bir alışveriş için startı verdi.

ÖNEMLİ BİR KAR ELDE EDİLECEK
Rodrigues'i aynı Badou Ndiaye gibi 16 milyon Euro'ya satmayı planlayan Sarı- Kırmızılılar, Trezeguet transferini de 3-4 milyon Euro'ya bitirmeyi düşünüyor. Böylece 12 milyon Euro'luk bir kar elde edilecek.

UEFA ÖNÜNDE ARTI PUAN
Hem yapılacak diğer transferler için kaynak yaratılacak hem de UEFA önünde artı puan kazanılacak. Yönetim çok sıkı bir şekilde çalışmaları sürdürüyor.
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