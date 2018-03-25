12 milyon Euro’luk operasyon
Rodrigues’i aynı Ndiaye gibi 16 milyon Euro’ya Ada’ya satmayı düşünen Sarı-Kırmızılılar, Mısırlı Trezeguet’yi 3-4 milyon Euro’ya bitirip çok karlı bir alışveriş yapmak istiyor
ANDERLECHT İLE GÖRÜŞÜLÜYOR
Yönetim Kasımpaşa formasıyla yıldızı parlayan Trezeguet için resmi girişimlere başladı. Mısırlı yıldızın bonservisini elinde bulunduran Anderlecht ile temasa geçen G.Saray çok karlı bir alışveriş için startı verdi.
ÖNEMLİ BİR KAR ELDE EDİLECEK
Rodrigues'i aynı Badou Ndiaye gibi 16 milyon Euro'ya satmayı planlayan Sarı- Kırmızılılar, Trezeguet transferini de 3-4 milyon Euro'ya bitirmeyi düşünüyor. Böylece 12 milyon Euro'luk bir kar elde edilecek.
UEFA ÖNÜNDE ARTI PUAN
Hem yapılacak diğer transferler için kaynak yaratılacak hem de UEFA önünde artı puan kazanılacak. Yönetim çok sıkı bir şekilde çalışmaları sürdürüyor.
Etiketler: N'Diaye , UEFA , Galatasaray , transfer
- 25 Mart 2018, Pazar
- Gazete
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