;
Yol Durumu
  1. Terim'in gözdesi Trezeguet
  2. Oyunumuz gelecek için umut verdi

Yıldırım'ın Robben planı

Başkan B.Münih’in yıldızına çubuklu formayı giydirmeye hazırlanıyor. 3 Haziran'daki seçime güçlü girmek isteyen Yıldırım 'i de düşünerek sözleşmesi bitecek dünya yıldızlarının peşine düştü. İlk hedef

Yıldırımın Robben planı
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, 3 Haziran'da Ali Koç ile yarışacağı kongre öncesinde elini güçlendirmek için transfer hamlelerine şimdiden başladı. UEFA ile yapılan finansal fair play anlaşmasını da gözeterek sözleşmesi sona erecek dünya yıldızlarının peşine düşen Yıldırım'ın, bu transferleri seçim öncesinde açıklaması bekleniyor. Listede Robben, Ribery, Balotelli ve Fellaini gibi isimler de bulunuyor. Ama ilk hedef Hollandalı Robben.

YÜKSEK ÜCRET VE İMZA PARASI VERİLECEK
Önceki yıllarda da Arjen Robben ile temasın gerçekleştirilmiş olması ve Robben'in kulübü tanıyor olması transfer ihtimalini oldukça artırıyor. Bayern Münih ile olan sözleşmesi sona erecek olan Robben'e hem geri çeviremeyeceği bir yıllık ücret hem de imza parası ödenmesi planlanıyor. 34 yaşındaki yıldız için girişimler yakın bir zamanda başlayacak.

SADECE ARJEN ROBBEN DEĞİL...
Başkan Yıldırım'ın seçim kozu sadece Robben olmayacak. Kulüpleriyle olan özleşmeleri sona erecek olan Balotelli, Ribery, Fellaini gibi yıldızların 1-2 tanesi daha 3 Haziran seçimleri önhcesinde açıklanacak. Yıldırım yıldızlar topluluğu bir takım vaad edecek.
Etiketler: , , , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar