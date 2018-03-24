Yıldırım'ın Robben planı

Başkan Aziz Yıldırım B.Münih’in yıldızına çubuklu formayı giydirmeye hazırlanıyor. 3 Haziran'daki seçime güçlü girmek isteyen Yıldırım finansal fair play'i de düşünerek sözleşmesi bitecek dünya yıldızlarının peşine düştü. İlk hedef Arjen Robben
Fenerbahçe KulübüBaşkanı Aziz Yıldırım,3 Haziran'da AliKoç ile yarışacağı kongre öncesindeelini güçlendirmek içintransfer hamlelerine şimdidenbaşladı. UEFA ile yapılan finansalfair play anlaşmasını dagözeterek sözleşmesi sona erecekdünya yıldızlarının peşinedüşen Yıldırım'ın, bu transferleriseçim öncesinde açıklamasıbekleniyor. Listede Robben,Ribery, Balotelli ve Fellainigibi isimler de bulunuyor. Amailk hedef Hollandalı Robben.
YÜKSEK ÜCRET VE İMZA PARASI VERİLECEK Önceki yıllarda da ArjenRobben ile temasın gerçekleştirilmişolması ve Robben'inkulübü tanıyor olması transferihtimalini oldukça artırıyor.Bayern Münih ile olan sözleşmesisona erecek olan Robben'ehem geri çeviremeyeceğibir yıllık ücret hem de imza parasıödenmesi planlanıyor. 34yaşındaki yıldız için girişimleryakın bir zamanda başlayacak.
SADECE ARJENROBBEN DEĞİL... Başkan Yıldırım'ın seçim kozu sadece Robben olmayacak. Kulüpleriyle olan özleşmeleri sona erecek olan Balotelli,Ribery, Fellaini gibi yıldızların 1-2 tanesi daha 3 Haziran seçimleri önhcesinde açıklanacak. Yıldırım yıldızlar topluluğu bir takım vaad edecek.
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