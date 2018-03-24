Harika çocuk Barça’ya

G.Saray U10 takımı oyuncusu ve BarcelonaFcbescola İstanbul okulundaeğitim alan Arma Turan İspanya'da düzenlenecekuluslararası futbol turnuvasınakatılacak. Minik Arma Turan Galatasarayalt yapı hocalarından Mithat Yavaş'ın yönetimindeSarı-Kırmızılı takımın alt yapısındaforma giyiyordu. Yeteneği ile dikkatleriüzerine çeken minik yıldız FC bescolaokulun sorumlusu İspanyol hoca JesusAlmanse'nin dikkatini çekti ve Barcelonaokuluna dahil edildi.
TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDECEK Arma Turan, 25-30 Mart tarihleri arasında İspanya'nın Barcelona şehrinde düzenlenecek FcBarcelona uluslararası futbol turnuvasında Türkiye'yi temsil edecek.
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