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Harika çocuk Barça’ya

Galatasaray U10 takımının oyuncusu Arma Turan yeteneği ile İspanyollar’ın dikkatini çekti. ’nın okuluna davet edildi

Harika çocuk Barça’ya
G.Saray U10 takımı oyuncusu ve Barcelona Fcbescola İstanbul okulunda eğitim alan Arma Turan 'da düzenlenecek uluslararası turnuvasına katılacak. Minik Arma Turan Galatasaray alt yapı hocalarından Mithat Yavaş'ın yönetiminde Sarı-Kırmızılı takımın alt yapısında forma giyiyordu. Yeteneği ile dikkatleri üzerine çeken minik yıldız FC bescola okulun sorumlusu İspanyol hoca Jesus Almanse'nin dikkatini çekti ve okuluna dahil edildi.

TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDECEK
Arma Turan, 25-30 Mart tarihleri arasında İspanya'nın Barcelona şehrinde düzenlenecek FcBarcelona uluslararası futbol turnuvasında 'yi temsil edecek.
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