;
Yol Durumu
  1. Fenerbahçe Bolu'da dağıldı!
  2. Galatasaray'dan KAP'a flaş açıklama

- I Canlı Anlatım

A Milli Takım, ile özel maçta 'da karşı karşıya geliyor. Mücadelede ikinci yarı başladı. Karşılaşmayı takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Türkiye-İrlanda Cumhuriyeti I Canlı Anlatım

Dünya Kupasına katılma şansını kaçıran A gelecek turnuvalar için yeni isimlerle takım oluşturmaya başlıyor.
Gençleştirilen kadro ile hazırlıklarını sürdüren Millilerimiz, İrlanda karşısında kazanarak ülkeyi sevindirmek istiyor.

TÜRKİYE İRLANDA MAÇI 11'LERİ

TÜRKİYE: Volkan Babacan, Hasan Ali Kaldırım, Serdar Aziz, Ça��lar Söyüncü, Gökhan Gönül, Okay Yokuşlu, Mehmet Topal, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Emre Akbaba, Cenk Tosun

İRLANDA CUMHURİYETİ: O'Hara, Coleman, Rice, Clark, Williams, Hendrick, Arter, Meyler, McClean, Long, Hogan

TÜRKİYE İRLANDA ARASINDA 14. RANDEVU
ile bugüne kadar 13 kez karşılaştı. Bu karşılaşmalardan 2'sini A Milli Futbol Takımımız kazanırken, İrlanda ise 5 kez galip geldi. Kalan 6 maç ise berabere tamamlandı. Bu karşılaşmalarda Türkiye 15, İrlanda Cumhuriyeti ise 27 gol atmayı başardı.

Türkiye, İrlanda'yı iki kez 2-1 ile geçerken, İrlanda'nın en farklı galibiyeti ise 1990'da Euro 1992 Elemeleri'nde oynanan 5-0'lık maç oldu.

Türkiye ile İrlanda arasında oynanan en gollü maçlar ise 1978'de 4-2 İrlanda galibiyetiyle sonuçlanan maç ile 3-1976'da oynanan ve 3-3 sonuçlanan maç oldu.

LUCESCU DÖNEMİNDEKİ 7. MAÇ
A Milli Futbol Takımı, teknik direktör dönemindeki 7. maçına İrlanda Cumhuriyeti karşısında çıkacak.

Ay-yıldızlı ekip, Rumen teknik adam idaresinde oynadığı 6 maçta sadece bir galibiyet alırken, 4 kez mağlup oldu, bir kez de eşitliği bozamadı.

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından 2 Ağustos 2017'de 2+1 yıllık sözleşme imzalanan Lucescu yönetimindeki milli takım, ilk maçında, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda Ukrayna'ya 2-0 mağlup oldu.

Ay-yıldızlı ekip, Rumen teknik adam ile çıktığı ikinci maçta, elemelerde Hırvatistan'ı Eskişehir'de 1-0 yenmeyi başardı. Milli takım, Lucescu yönetimindeki üçüncü karşılaşmasında İzlanda'ya Eskişehir'de 3-0 mağlup olarak, Dünya Kupası'na katılma şansını kaybetti, dördüncü maçında ise deplasmanda Finlandiya ile 2-2 berabere kaldı.

Ay-yıldızlı ekip, deneyimli teknik adam idaresindeki hazırlık maçlarında ise Romanya'ya deplasmanda 2-0, Arnavutluk'a 'da 3-2 yenildi.

.
Etiketler: , , , ,
  • 23 Mart 2018, Cuma 19:35
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar