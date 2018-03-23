Türkiye-İrlanda Cumhuriyeti I Canlı Anlatım

Dünya Kupasına katılma şansını kaçıran A Milli Futbol Takımı gelecek turnuvalar için yeni isimlerle takım oluşturmaya başlıyor.

Gençleştirilen kadro ile hazırlıklarını sürdüren Millilerimiz, İrlanda karşısında kazanarak ülkeyi sevindirmek istiyor.

TÜRKİYE İRLANDA MAÇI 11'LERİ

TÜRKİYE: Volkan Babacan, Hasan Ali Kaldırım, Serdar Aziz, Ça��lar Söyüncü, Gökhan Gönül, Okay Yokuşlu, Mehmet Topal, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Emre Akbaba, Cenk Tosun

İRLANDA CUMHURİYETİ: O'Hara, Coleman, Rice, Clark, Williams, Hendrick, Arter, Meyler, McClean, Long, Hogan

TÜRKİYE İRLANDA ARASINDA 14. RANDEVU

Türkiye ile İrlanda Cumhuriyeti bugüne kadar 13 kez karşılaştı. Bu karşılaşmalardan 2'sini A Milli Futbol Takımımız kazanırken, İrlanda ise 5 kez galip geldi. Kalan 6 maç ise berabere tamamlandı. Bu karşılaşmalarda Türkiye 15, İrlanda Cumhuriyeti ise 27 gol atmayı başardı.

Türkiye, İrlanda'yı iki kez 2-1 ile geçerken, İrlanda'nın en farklı galibiyeti ise 1990'da Euro 1992 Elemeleri'nde oynanan 5-0'lık maç oldu.

Türkiye ile İrlanda arasında oynanan en gollü maçlar ise 1978'de 4-2 İrlanda galibiyetiyle sonuçlanan maç ile 3-1976'da oynanan ve 3-3 sonuçlanan maç oldu.



LUCESCU DÖNEMİNDEKİ 7. MAÇ

A Milli Futbol Takımı, teknik direktör Mircea Lucescu dönemindeki 7. maçına İrlanda Cumhuriyeti karşısında çıkacak.

Ay-yıldızlı ekip, Rumen teknik adam idaresinde oynadığı 6 maçta sadece bir galibiyet alırken, 4 kez mağlup oldu, bir kez de eşitliği bozamadı.

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından 2 Ağustos 2017'de 2+1 yıllık sözleşme imzalanan Lucescu yönetimindeki milli takım, ilk maçında, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda Ukrayna'ya 2-0 mağlup oldu.

Ay-yıldızlı ekip, Rumen teknik adam ile çıktığı ikinci maçta, elemelerde Hırvatistan'ı Eskişehir'de 1-0 yenmeyi başardı. Milli takım, Lucescu yönetimindeki üçüncü karşılaşmasında İzlanda'ya Eskişehir'de 3-0 mağlup olarak, Dünya Kupası'na katılma şansını kaybetti, dördüncü maçında ise deplasmanda Finlandiya ile 2-2 berabere kaldı.

Ay-yıldızlı ekip, deneyimli teknik adam idaresindeki hazırlık maçlarında ise Romanya'ya deplasmanda 2-0, Arnavutluk'a Antalya'da 3-2 yenildi.