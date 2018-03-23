Kocaman 4 yıldız için vites yükseltti

Fenerbahçe Teknik DirektörüAykut Kocaman ligde kalan 8 maç öncesi özellikle 4 oyuncusuna özel bir ilgi gösteriyor. Milli maç arasında takımın performansını yukarı çekmek isteyen Kocaman takımın bel kemiği olarak gördüğü Giuliano, Valbuena,Mehmet Ekici ve Soldado için çok özel bir program uyguluyor.
UYARILARDA BULUNDU Son dönemde hücumda yaşanan sıkıntılar nedeniyle bu oyuncularına farklı bir program uygulayan Kocaman böylece takımın seviyesini yükseltmeyi hedefliyor. Bu arada Kocaman'ın özellikle hücuma çıkarken kaptırılan toplardan rahatsız olduğu ve bunun altında yatan nedenleri araştırdığı öğrenildi. Kocaman'ın savunmanın göbeği ve önlibero pozisyonundaki oyuncularla da görüşerek uyarılarda bulunduğu öğrenildi.
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