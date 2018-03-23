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Kocaman 4 yıldız için vites yükseltti

Milli maç arasından yararlanan Teknik Direktör 4 futbolcunun performansını yukarı çekmeyi hedefliyor.

Kocaman 4 yıldız için vites yükseltti
Fenerbahçe Aykut Kocaman ligde kalan 8 maç öncesi özellikle 4 oyuncusuna özel bir ilgi gösteriyor. Milli maç arasında takımın performansını yukarı çekmek isteyen Kocaman takımın bel kemiği olarak gördüğü Giuliano, Valbuena, Mehmet Ekici ve Soldado için çok özel bir program uyguluyor.

UYARILARDA BULUNDU
Son dönemde hücumda yaşanan sıkıntılar nedeniyle bu oyuncularına farklı bir program uygulayan Kocaman böylece takımın seviyesini yükseltmeyi hedefliyor. Bu arada Kocaman'ın özellikle hücuma çıkarken kaptırılan toplardan rahatsız olduğu ve bunun altında yatan nedenleri araştırdığı öğrenildi. Kocaman'ın savunmanın göbeği ve önlibero pozisyonundaki oyuncularla da görüşerek uyarılarda bulunduğu öğrenildi.
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