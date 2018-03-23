;
Yol Durumu
  1. Aslan durmuyor!
  2. Kanarya'dan farklı zafer

Golcün kadar konuş

Son yıllarda şampiyonların golcülerinden önemli katkı alması dikkat çekiyor. G.Saray’ı sırtlarken, diğer rakipler bu konuda sınıfta kalmış gözüküyor.

Golcün kadar konuş
Şampiyonluk forvetlerinin ne kadar çok gol attığıyla doğru orantılı... Son yıllarda şampiyonların golcülerinden önemli katkı alması dikkat çekiyor. G.Saray'ı sırtlarken diğer rakipler bu konuda sınıfta kalmış gözüküyor. Sarı-Kırmızılılar'ın golcüleri Ba fetimbi Gomis-Eren ikilisi bu sezon 28 gole imza attı. Gomis 25 golle krallıkta zirvede.

KARA KARTAL TAM 13 GOL GERİDE
Ligde ikinci sırada yer alan Başakşehir ise forvetlerinden 17 gol buldu. Adebayor 12 gol atarken, Mevlüt 4 ve Bajic de 1 kez fileleri havalandırdı. Beşiktaş'ta Cenk Tosun 8, Alvaro Negredo 5 ve Vagner Love ise 2 golde kaldı.

EN SKORERİ 5 GOLLE FERNANDAO
F.bahçe'nin golcüleri, 'ın golcülerinden tam 18 gol az attı. Süper Lig'de 4. sırada yer alan Kanarya'da en fazla gol atan forvet oyuncusu 5 golle Fernandao. Onu 3 golle Soldado ve 2 gollü Janssen takip ediyor.
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar