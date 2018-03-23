Golcün kadar konuş

Şampiyonlukforvetlerinin nekadar çok gol attığıyladoğru orantılı...Son yıllarda şampiyonlarıngolcülerinden önemlikatkı alması dikkat çekiyor.G.Saray'ı Gomissırtlarken diğer rakiplerbu konuda sınıfta kalmışgözüküyor. Sarı-Kırmızılılar'ıngolcüleri Bafetimbi Gomis-Eren ikilisibu sezon 28 goleimza attı. Gomis 25golle krallıkta zirvede.
KARA KARTAL TAM 13 GOL GERİDE Ligde ikinci sırada yer alan Başakşehir ise forvetlerinden 17 gol buldu. Adebayor 12 gol atarken, Mevlüt 4 ve Bajic de 1 kez fileleri havalandırdı. Beşiktaş'ta Cenk Tosun 8, AlvaroNegredo 5 ve Vagner Love ise 2 golde kaldı.
EN SKORERİ 5 GOLLE FERNANDAO F.bahçe'nin golcüleri, Galatasaray'ın golcülerinden tam 18 gol az attı. Süper Lig'de 4. sırada yer alan Kanarya'da en fazla gol atan forvet oyuncusu 5 golle Fernandao. Onu 3 golle Soldado ve 2 gollü Janssen takip ediyor.
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