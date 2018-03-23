Gelun 2024’te Trabzon’da hamsi yiyelum

Trabzonspor'unmilli yıldızları Euro 2024 evsahipliğibaşvurumuz içinyapılan tanıtım çekimine katıldı.Abdülkadir Ömür veYusuf Yazıcı Türkiye'nin#EURO2024 kampanyasıiçin bir araya geldi ve çekimlerdeeğlenceli anlar yaşandı.İki genç yıldızın sohbetinin kameraarkası görüntüleri sosyalmedyada büyük beğeni kazandı.Karadeniz takımının yıldızisimleri Avrupa'ya "Gelun2024'te Trabzon'da hamsiyiyelum" diye seslendi...
EĞLENCELİ GEÇTİ Abdülkadir Ömür ve YusufYazıcı, çekimlerin çok eğlenceligeçtiğini belirterek, "UmarımEURO 2024 ülkemizdeyapılır. Hepimizin temennisibu" dediler.
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