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Gelun 2024’te Trabzon’da hamsi yiyelum

Trabzonsporlu ve , Euro 2024 adaylığı tanıtım filminde Avrupa’ya “Gelun 2024’te Trabzon’da hamsi yiyelum” diye seslendiler. Tanıtım filmi sosyal medyayı salladı

Gelun 2024’te Trabzon’da hamsi yiyelum
Trabzonspor'un milli yıldızları Euro 2024 evsahipliği başvurumuz için yapılan tanıtım çekimine katıldı. Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı Türkiye'nin #EURO2024 kampanyası için bir araya geldi ve çekimlerde eğlenceli anlar yaşandı. İki genç yıldızın sohbetinin kamera arkası görüntüleri sosyal medyada büyük beğeni kazandı. Karadeniz takımının yıldız isimleri Avrupa'ya "Gelun 2024'te Trabzon'da hamsi yiyelum" diye seslendi...

EĞLENCELİ GEÇTİ
Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı, çekimlerin çok eğlenceli geçtiğini belirterek, "Umarım EURO 2024 ülkemizde yapılır. Hepimizin temennisi bu" dediler.
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