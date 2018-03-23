Milli Takım Teknik Direktörü MirceaLucescu, "Ne yazık ki Emre Mor, bizimle beraber olamadı. 38 derece ateşivardı. Cengiz Ünder antrenmanda bir sakatlık yaşadı. Ama Okay,Çağlar gibi diğer genç futbolcular var. Onların hepsi iyi oyuncu. İnanarak başaracağızve daha iyiye gideceğiz'' dedi.
GENÇLERE ÇOK BÜYÜK FIRSAT Lucescu, "Türk oyuncuları görmek kolay olmuyor. Olsun, bu durum gençlere Milli Takım çekirdeğiolma imkanı tanıyor. Önemli maçlara çıkacağız. Oyuncular da bunun farkında" diyerek sözlerini sürdürdü.
DİĞERLERİYLE BİR SORUN YOK Antalya kampına çağırmadığı, gelmeyen futbolcularla ilgili bir sorun bulunmadığını ve tekrar milli takıma katılabileceklerini belirten Lucescu, "İyiyolda olduğumuzudüşünüyorum" diyerek sözlerini sürdürdü.
AİDİYET DUYGUSU GELİŞECEK Lucescu, "Aynı saygı ve sevgiyi beraber yakalamış bir oyuncu grubumuz var. Beraber iyi arkadaşlıklarla bu grup uzun süre milli takıma ait olduğunu hissedecek. O aidiyet duygusuna sahip olacak" dedi.
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