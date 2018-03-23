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Daha iyiye gideceğiz

, “Emre Mor, bizimle olamadı. Cengiz sakatlandı... Ama Okay, Çağlar gibi yetenekler var... İnanarak başaracağız ve daha iyiye gideceğiz” dedi.

Daha iyiye gideceğiz
Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, "Ne yazık ki Emre Mor, bizimle beraber olamadı. 38 derece ateşi vardı. antrenmanda bir sakatlık yaşadı. Ama Okay, Çağlar gibi diğer genç futbolcular var. Onların hepsi iyi oyuncu. İnanarak başaracağız ve daha iyiye gideceğiz'' dedi.

GENÇLERE ÇOK BÜYÜK FIRSAT
Lucescu, "Türk oyuncuları görmek kolay olmuyor. Olsun, bu durum gençlere Milli Takım çekirdeği olma imkanı tanıyor. Önemli maçlara çıkacağız. Oyuncular da bunun farkında" diyerek sözlerini sürdürdü.

DİĞERLERİYLE BİR SORUN YOK
Antalya kampına çağırmadığı, gelmeyen futbolcularla ilgili bir sorun bulunmadığını ve tekrar a katılabileceklerini belirten Lucescu, "İyi yolda olduğumuzu düşünüyorum" diyerek sözlerini sürdürdü.

AİDİYET DUYGUSU GELİŞECEK
Lucescu, "Aynı saygı ve sevgiyi beraber yakalamış bir oyuncu grubumuz var. Beraber iyi arkadaşlıklarla bu grup uzun süre milli takıma ait olduğunu hissedecek. O aidiyet duygusuna sahip olacak" dedi.
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