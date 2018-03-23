Büyük tehlike

Quaresma, Pepe, Love, Tolga, Lens, Atiba ve Gökhan’ın sözleşmeleri bittiğinde yaşları 35 ile 37 arasında olacak. Yönetim bu oyuncuları ya zarar edip gözden çıkaracak ya takımın yaşlanmasına seyirci kalacak.
Beşiktaşçözüm alınmazsabüyükbir sorunla karşı karşıyakalacak. Siyah-Beyazlılarson yıllardayaptığı flaş transferlerletakımın yaş ortalamasınıartırdı. Öyle kiBeşiktaş'ın kadrosundayaşı 30'un üzerinde13 futbolcu bulunuyor.Bu oyuncularla yapılansözleşmeler bitiğindedurum yaş açısındandaha vahim olacak.
QUARESMA 37 YAŞINDA OLACAK Bu oyuncular sözleşmeleri bittiğinde futbol için ileri bir yaşta olacak. Örneğin Quaresma37, VagnerLove, Pepe ve Tolga36, Lens, Atiba, GökhanGönül 35, Negredo ve Tosic 34 yaşında olacak.
EN GENCİ 32 YAŞLA CANER OLACAK Bu oyuncuların dışında Ryan Babel ve Medel sözleşmeleri sona erdiğinde 33 yaşında olacak. CanerErkin bile kontratı bittiğinde 32 yaşına girmiş olacak.
YA SATACAK... Beşiktaş Yönetimi bu tehlike karşısında elindeki bu oyuncuları ya zarar edip satacak ya da takımda tutacak.
KRİZ KAPIDA Bu oyuncuların kadroda tutulması durumunda ise takımın yaşlanmasına seyirci kalınacak. Bu nedenle Beşiktaş'ı çok büyük bir tehlike bekliyor.
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