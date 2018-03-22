Coşkusunu kaybetti

Süper Lig'de 50 puanla 3. sırada bulunan Beşiktaş, ŞenolGüneş yönetiminde en etkisiz sezonunu yaşıyor. Kartal2015-16 sezonundan beri görevde bulunan Güneş yönetiminde 26. haftalar dikkate alındığında gol yollarında en kötü performansını sergiledi. Güneş'in teknik direktörlüğünde bu sezon 47 gol atan Siyah-Beyazlılar gollü galibiyetler almakta zorlandı. Beşiktaş şu ana dek 5 maçta 3 ve üzerinde gol atabildi.
EZELİ RAKİPLERİNE 3'ER GOL ATTI Göztepe ve Fenerbahçe'yi 3-1'lik skorlarla geçen Siyah-Beyazlılar, Galatasaray'a da 3-0'lık üstünlük sağladı. Beşiktaş Osmanlıspor'u 5-1, Kardemir Karabükspor'u da 5-0 yenerek taraftarlarına gollü galibiyet hediye etti. Bu sezonki 3 maçı gol atmadan tamamlayan Kartal 8 maçta 1, 10 karşılaşmada da 2 gol attı.
ESKİ GOLCÜ KİMLİĞİNİ KAYBETTİ Geçen sezon 26 karşılaşmada 50 gol kaydeden Beşiktaş 7 mücadeleyi 3 ve üzerinde goller atarak kazanmayı başardı. Kartal geçen sezon sadece 2 maçta gol atmayı başaramazken 9 maçta 1, 6 karşılaşmada ise 2 gol attı. Beşiktaş 2015-2016'da 26 maçta fileleri 57 kez havalandırırken 9 karşılaşmada 3 ve üzerinde gol attı.
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