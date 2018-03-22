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Coşkusunu kaybetti

yönetiminde 2015-2016’de 26 maçta 57 gol atan Siyah-Beyazlılar geçen sezon da bu süreçte 50 gol kaydetti. Bu sezon rakip ağları 47 kez havalandıran Kara Kartal gol bakımından düşüşe geçti.

Coşkusunu kaybetti
Süper Lig'de 50 puanla 3. sırada bulunan Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde en etkisiz sezonunu yaşıyor. Kartal 2015-16 sezonundan beri görevde bulunan Güneş yönetiminde 26. haftalar dikkate alındığında gol yollarında en kötü performansını sergiledi. Güneş'in teknik direktörlüğünde bu sezon 47 gol atan Siyah-Beyazlılar gollü galibiyetler almakta zorlandı. Beşiktaş şu ana dek 5 maçta 3 ve üzerinde gol atabildi.

EZELİ RAKİPLERİNE 3'ER GOL ATTI
Göztepe ve Fenerbahçe'yi 3-1'lik skorlarla geçen Siyah-Beyazlılar, Galatasaray'a da 3-0'lık üstünlük sağladı. Osmanlıspor'u 5-1, Kardemir Karabükspor'u da 5-0 yenerek taraftarlarına gollü galibiyet hediye etti. Bu sezonki 3 maçı gol atmadan tamamlayan Kartal 8 maçta 1, 10 karşılaşmada da 2 gol attı.

ESKİ GOLCÜ KİMLİĞİNİ KAYBETTİ
Geçen sezon 26 karşılaşmada 50 gol kaydeden Beşiktaş 7 mücadeleyi 3 ve üzerinde goller atarak kazanmayı başardı. Kartal geçen sezon sadece 2 maçta gol atmayı başaramazken 9 maçta 1, 6 karşılaşmada ise 2 gol attı. Beşiktaş 2015-2016'da 26 maçta fileleri 57 kez havalandırırken 9 karşılaşmada 3 ve üzerinde gol attı.
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