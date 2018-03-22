Başarılı olmanın bedelini ödedim
Igor Tudor Hırvatistan'a dönmeden TAKVİM'e konuştu. Tudor: "İlk yarıda bütün zorlu maçları deplasmanda oynadık. Şimdi hepsi içeride. Buna rağmen ligde 16 haftanın 14’ünde liderdik. Ancak başarılı olmanın bedelini ödedim. Antalyaspor, Alanyaspor ve Konyaspor beni istedi. Kısa süre önce büyük bir Anadolu kulübüyle de görüştüm. .. Fakat Sparta Prag'dan gelen teklife çok daha sıcak bakıyorum"
BİLİÇ BİR GÜN BEŞİKTAŞ'A DÖNECEK
"Türkiye'den ayrıldıktan sonra Antalyaspor, Alanyaspor ve Konyaspor beni istedi. Ancak o dönem çalışmayı düşünmedim. Kısa süre önce de Türkiye'nin önde gelen Anadolu kulüplerinden birisiyle görüştüm. Sparta Prag'dan da teklif aldım. Henüz kararımı vermedim ama Prag'a gitmeye sıcak bakıyorum. Slaven Biliç çok iyi arkadaşım. Türkiye'de önemli işler yaptı. Bir gün Beşiktaş'a geri dönecektir."
GALATASARAY YARIŞTA BİR ADIM ÖNDE
"Şampiyonluk yarışı çok heyecanlı geçiyor. Galatasaray'ı bir adım önde görüyorum. Çünkü önemli bir fikstür avantajı var. Fakat Beşiktaş da çok oturmuş bir kadroya sahip. Ancak onlar da son iki sezonda şampiyon oldukları için başarı açlıkları düşük seviyede. Ayrıca yaş ortalamaları da yüksek. Başakşehir şu anda ikinci sırada ancak bence yarış Galatasaray ve Beşiktaş arasında geçecektir."
ONUR KOÇHAN
Etiketler: TUDOR , Galatasaray
- 22 Mart 2018, Perşembe
- Gazete
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