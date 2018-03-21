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Yasin’in menajerine: Sezon sonu gel

Yasin’in menajerine: Sezon sonu gel
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Yasin Öztekin'in menajeri Galatasaray yönetimiyle temasa geçti ve yeni sözleşme görüşmelerine başlanmasını istedi. Fakat Sarı-Kırmızılı yönetim, şu anda sadece şampiyonluğa odaklandıklarını ve iç transfer görüşmelerinin sezon sonunda yapılacağını iletti.
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  • 21 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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