Yasin’in menajerine: Sezon sonu gel

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Yasin Öztekin'in menajeri Galatasaray yönetimiyle temasa geçti ve yeni sözleşme görüşmelerine başlanmasını istedi. Fakat Sarı-Kırmızılı yönetim, şu anda sadece şampiyonluğa odaklandıklarını ve iç transfer görüşmelerinin sezon sonunda yapılacağını iletti.