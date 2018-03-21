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Şampiyon olacağız

Kulübü Başkanı önlerinde daha 8 maç olduğunu ifade ederek, “Maç kaybetmiş olabiliriz ama bu sezon da biz şampiyon olacağız” dedi.

Şampiyon olacağız
Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nde 115'nci yıl kutlamalarına katılan Fikret Orman iddialı açıklamalarda bulundu. Önlerinde 8 maçın olduğunu söyleyen Orman, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi hattı müdafaa yoktur sathı müdafaa vardır. Başakşehir'e yenildik ama biz bu şampiyonluğu alacağız" diye konuştu.

ÇOK SULAR GEÇECEK
Köprünün altından daha çok suların geçeceğine dikkat çeken Fikret Orman, "Bizim açımızdan özeleştiri yapma süreci bu. Şenol Güneş hocamızla birlikte kazanacağız. Arka arkaya 3. kez hedefe varacağız" ifadesini kullandı.

UFAK BİR KAZA YAPTIK
Beşiktaş'ın Kanadalı yıldızı Atiba, Başakşehir önünde ufak bir kaza yaptıklarını söyledi. Siyah-Beyazlı oyuncu, "Bizim için çok kritik bir karşılaşmaydı. Ancak bu sezonun en kötü futbolunu oynadık. Eğer bir suçlu aranıyorsa o da biziz" dedi.

HER ŞEY BİTMEDİ
Atiba önlerinde 8 maç daha olduğuna dikkat çekerek, "Bu maçları kazasız belasız atlatırsak yine şampiyon olacağımıza inanıyorum" diye konuştu.
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  • 21 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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