Şampiyon olacağız

Kuzey Kıbrıs TürkiyeCumhuriyeti'nde 115'nci yılkutlamalarına katılan FikretOrman iddialı açıklamalardabulundu. Önlerinde 8 maçınolduğunu söyleyen Orman,"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ündediği gibi hattı müdafaayoktur sathı müdafaavardır. Başakşehir'e yenildikama biz bu şampiyonluğu alacağız"diye konuştu.
ÇOK SULAR GEÇECEK Köprünün altından daha çok suların geçeceğine dikkat çeken Fikret Orman, "Bizim açımızdan özeleştiri yapma süreci bu. Şenol Güneş hocamızla birlikte kazanacağız. Arka arkaya 3. kez hedefe varacağız" ifadesini kullandı.
UFAK BİR KAZA YAPTIK Beşiktaş'ın Kanadalıyıldızı Atiba, Başakşehirönünde ufak bir kaza yaptıklarınısöyledi. Siyah-Beyazlıoyuncu, "Bizim için çok kritikbir karşılaşmaydı. Ancakbu sezonun en kötü futbolunuoynadık. Eğer bir suçlu aranıyorsao da biziz" dedi.
HER ŞEY BİTMEDİ Atiba önlerinde 8 maç daha olduğuna dikkat çekerek, "Bu maçları kazasız belasız atlatırsak yine şampiyon olacağımıza inanıyorum" diye konuştu.
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