Hakemler izin verirse 8'de 8 yaparız
Galatasaray ve Başakşehir’in zorlu maçları var. Birbirleriyle de oynayacaklar. Hakemler izin verirse biz kalan maçlarda 8’de 8 yaparız. Şampiyonluğa yeter mi bilinmez ama değişen Şampiyonlar Ligi statüsüyle 2. olmak da önemli
FİKSTÜR HER ŞEYE MÜSAİT...
Rakiplerimizin zorlu maçları var. Galatasaray'ın Trabzon, Başakşehir ve Beşiktaş ile maçları var. Diğer maçları da zorlu. Başakşehir ve Beşiktaş'ın da fikstürü açıkçası pek kolay gözükmüyor.
ÖNCELİKLE BİZ KAZANACAĞIZ
Ama öncelikle bizim maçlarımızı kazanmamız gerekiyor. Hakemlerin bize olan tavrı belli. Hakemler izin verirse 8'de 8 yapar ve 24 puan toplarız. Sonrasında da puan cetveline tekrar bakarız.
LİG 2.'LİĞİ DE ARTIK ÖNEMLİ
8'de 8 yaparsak şampiyonluk gelir mi bilinmez ama 2.'lik de Şampiyonlar Ligi'nin değişen statüsüyle daha kolay rakiplerle eşleşme şansı vereceği için çok önemli. Biz her maçımıza final gibi çıkacağız.
Etiketler: Aykut Kocaman , Fenerbahçe
- 21 Mart 2018, Çarşamba
- Gazete
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