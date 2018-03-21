;
Yol Durumu
  1. Şok eden Talisca yanıtı!

Fellaini’ye ’den 3 yıllık teklif!

Fransız kulübü, ismi ve ’la anılan Belçikalı orta alan oyuncusuyla resmen masaya oturdu.

Fellaini’ye PSG’den 3 yıllık teklif!
Sezon sonunda Manchester United'la sözleşmesi sona erecek olan Marouane Fellaini'nin ismi bir süredir Galatasaray ve Beşiktaş'la anılıyordu. Özellikle İngiliz basını, iki kulübümüzün de Belçikalı yıldızla çok yakından ilgilendiğini yazıyordu. Fakat dün Fransa'dan flaş bir haber geldi. Son yıllarda yaptığı transferlerle dikkatleri üzerine çeken PSG, Fellaini'ye 3 yıllık sözleşme teklif etti. Fransız basını yapılan teklifin ekonomik şartlarının oldukça iyi olduğunu da vurguladı.
Etiketler: , , ,
  • 21 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar