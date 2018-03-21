Fellaini’ye PSG’den 3 yıllık teklif!

Sezon sonunda Manchester United'la sözleşmesi sona erecek olan Marouane Fellaini'nin ismi bir süredir Galatasaray ve Beşiktaş'la anılıyordu. Özellikle İngiliz basını, iki kulübümüzün de Belçikalı yıldızla çok yakından ilgilendiğini yazıyordu. Fakat dün Fransa'dan flaş bir haber geldi. Son yıllarda yaptığı transferlerle dikkatleri üzerine çeken PSG, Fellaini'ye 3 yıllık sözleşme teklif etti. Fransız basını yapılan teklifin ekonomik şartlarının oldukça iyi olduğunu da vurguladı.