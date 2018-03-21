7 yılda 4 şampiyonluk çok özel olacak!

Fernando Muslera, Uruguay Milli Takımı'nın kampında İtalyan basınına özel açıklamalar yaptı. Galatasaray günlerini anlatan Muslera, "İstanbul, muhteşem bir yer, benzersiz bir atmosferi var. Galatasaray'daki şampiyonluklarımıza bir yenisini eklemek istiyoruz. 7 yılda 4. lig şampiyonluğu, benim için çok güzel bir başarı olacak. Tüm takım olarak bu başarıyı, taraftarımıza hediye etmek istiyoruz. Bunu sonuna kadar hak ediyorlar" dedi. Uruguaylı kaleci, transfer iddiaları için "2021 yılına kadar sözleşmem var. Galatasaray gelen teklifleri hep reddetti. Bu şartlarda yeniden İtalya'ya dönmem çok zor" yorumunu yaptı.
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