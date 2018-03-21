1 lira verdi 460 bin lira aldı

Dün Adıyaman'dan gelen bir haber ülke gündemine bomba gibi düştü... İsmi açıklanmayan bir kişi, sadece 1 lira ödeyerek oynadığı Spor Toto kuponuyla tam 460 bin 319 liralık büyük ikramiyenin sahibi oldu. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada da talihlinin Adıyaman'da olduğu ve 1 liralık kupon bedeli karşılığında söz konusu ikramiyeye hak kazandığı duyuruldu.
2 TAHMİNDEN 1'İ TUTTU Kolonu 50 kuruş olan Spor Toto'daki 15 maçın sonucunu 2 tahminin birinde bilen büyük ikramiyenin sahibinin kim olduğu Adıyaman'da günün konusu haline geldi.
TARİHE GEÇEN RAKAM Spor Toto'nun tarihinde ilk kez bu kadar küçük bedelle, böyle büyük bir verdiği belirtildi. Şimdi herkes bu talihlinin kim olduğunu merak ediyor.
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