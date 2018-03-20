Galatasaray benim takımım
'Stadyum' programına çıkan Igor Tudor, "Galatasaray'ı Cenk Ergün ile birlikte 4 kişi kurduk. Onayımı almayan hiçbir transfer yapılmadı. Şampiyon olmalarını isterim. Galatasaray benim takımım" diye konuştu
ŞAMPİYON OLMALARINI İSTERİM
Galatasaray'ın ligde şampiyon olmasını istediğini söyleyen Hırvat teknik adam, şöyle devam etti: "Galatasaray'ın kadrosunu Cenk Ergün ile birlikte toplam 4 kişi kurduk. Transferler onayımdan geçti.
ONAYIM OLMADAN ALINMADI
Onayım olmadan hiçbir oyuncu alınmadı. 16 hafta takımın başında kaldım. 14'ünde liderdik. Sonra gönderildim. Kimseye kırgın değilim. Geriye baktığımda başarılı olduğumu düşünüyorum.
SNEİJDER'İ BEN GÖNDERMEDİM
Sneijder'i ben göndermedim. Ben gelmeden önce yönetimin bir kararı vardı. Takımın en iyi oyuncuları Gomis, Tolga ve Fernando diyebilirim. 3'lü defansı çok iyi oynadık. Ama üçlü defansı Türkiye'de sevmiyorlar.
1 DAKİKA ÇOK KIZDIM
Ayrılık sürecini anlatan Igor Tudor, "İyi ayrıldığımı söyleyebilirim. Cenk bey benimle iletişime geçti. 1 dakika kızdım, sonra normalleşmeye başladı. Mantığım büyük bir sürpriz olduğunu söyledi ama içinde bulunduğum şartlar doğrultusunda bunun olabilecek bir şey olduğunu düşündüm." dedi. Tudor, Arda Turan'ın sezon başında gelme durumunun olduğunu ancak yönetimin fazla üzerinde durmadığını da söyledi.
FATİH TERİM'İN BİR TEK ARAMADIĞI KALDI!
IGOR Tudor, "Çalıştığın dönemde Fatih Terim'in baskısını hissettiniz mi" şeklindeki soruya ilginç bir cevap verdi. Hırvat teknik adam, "Tabii ki her yerdeydi. Gölgesini hissetim. Bir tek aramadığı kalmıştı. Şaka yapıyorum tabii ki. Bu normal bir şeydi" cevabını verdi..
Etiketler: TUDOR , Galatasaray , igor tudor
- 20 Mart 2018, Salı
- Gazete
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