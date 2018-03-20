;
Yol Durumu
  1. 1 dakika çok kızdım!
  2. Rodrigues’e Ada kancası

Devlerin kabusu

Avcı’nın ekibi 4 büyüklerle yapılan son 22 maçta sadece 2 kez yenildi.

Devlerin kabusu
Beşiktaş karşısında yarım saat 10 kişi oynamasına rağmen sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılan Medipol Başakşehir birkez daha gündeme oturdu... Son 8 haftaya lider Galatasaray'ın yalnızca 1 puan gerisinde 2. sırada giren Abdullah Avcı'nın ekibi son yıllarda 4 büyüklere karşı sergilediği performansla dikkat çekiyor. Başakşehir son 2 sezonda Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'la oynadığı 22 maçta sadece 2 yenilgi aldı. Bu karşılaşmalarda sahadan 11 kez galibiyetle ayrılan Turuncu- Lacivertliler, 9 da beraberlik yaşadı. 22 maçta 4 büyüklere 39 gol atan Başakşehir buna karşın kalesinde sadece 24 gol gördü.
Etiketler: , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar