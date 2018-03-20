Devlerin kabusu

Beşiktaş karşısında yarım saat 10 kişi oynamasına rağmen sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılan Medipol Başakşehir birkez daha gündeme oturdu... Son 8 haftaya lider Galatasaray'ın yalnızca 1 puan gerisinde 2. sırada giren Abdullah Avcı'nın ekibi son yıllarda 4 büyüklere karşı sergilediği performansla dikkat çekiyor. Başakşehir son 2 sezonda Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'la oynadığı 22 maçta sadece 2 yenilgi aldı. Bu karşılaşmalarda sahadan 11 kez galibiyetle ayrılan Turuncu- Lacivertliler, 9 da beraberlik yaşadı. 22 maçta 4 büyüklere 39 gol atan Başakşehir buna karşın kalesinde sadece 24 gol gördü.