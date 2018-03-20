Balotelli'yi isTerim
Sezon sonu serbest kalacak olan Balotelli’nin menajeri aracılığıyla G.Saray’a önerildiği, Terim’in de “Bazı sorunları var ama çok yetenekli. Takımda isterim” dediği öğrenildi.
SÖZLEŞMESİ SONA ERECEK
Alınan bilgilere göre Galatasaray, Nice formasını giyen Mario Balotelli ile görüşüyor. Sezon sonunda serbest kalacak olan İtalyan golcünün menajeri aracılığıyla Sarı-Kırmızılı kulübe önerildiği belirlendi.
SORUNLARI MİNİMİZE EDERİZ
Yeni sezonda Gomis'in yanına mutlaka çok kaliteli bir forvet isteyen Fatih Terim'in Balotelli için "Sorunları var ama çok yetenekli. Sıkıntıları minimize ederiz. Takımda olmasını isterim" dediği öğrenildi.
BİRÇOK KULÜP PEŞİNE DÜŞTÜ
Bu gelişmenin ardından Galatasaray ile Mario Balotelli arasında görüşmeler resmen başladı. Birçok kulüpten teklif alan 27 yaşındaki forvetin tercihini nasıl kullanacağı büyük bir merak konusu.
NİCE'DE ADETA YENİDEN DOĞDU
Özellikle Liverpool ve Milan formasıyla büyük hayal kırıklığı yaratan Mario Balotelli, Nice'te kendini buldu. Fransız yıldız, son iki sezonda oynadığı 59 maçta 39 gole imzasını atmayı başardı.
Etiketler: Galatasaray , Mario Balotelli , Fatih Terim
- 20 Mart 2018, Salı
- Gazete
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