Beşiktaş Teknik Direktörü ŞenolGüneş, Başakşehir yenilgisi sonrası özeleştiride bulundu. Avantajı rakiplerine verdiklerini söyleyen tecrübeli hoca, "Şunu geçeriz bunu geçeriz bunlar geyik muhabbeti. Futbol oynanmadan sonuç alınmıyor. Biz bu şekilde pozisyonlar veriyorsak ne işimiz var yukarılarda" diye konuştu.
DEMEK Kİ HİÇ ÇALIŞMIYORUZ İleriye gidemediklerini söyleyen Güneş, "Demek ki hiç çalışmıyoruz. Her şey konuşulabilir. Çözüm arayacağız. Oyuncularımın hepsi karakterli. Ama bu kez kötü oynadığımızı kabul etmeliyiz" ifadesini kullandı.
BUNLAR GEYİK MUHABBETİ Diğer takımlardan çok kendilerinin ne yapmasının önemli olduğunu vurgulayan Şenol Güneş, "Bu maçı kazansaydık çok daha iyi olacaktı. Şunu geçeriz bunu geçeriz, bunlar geyik muhabbeti" diye konuştu.
YENİLGİDE SORUMLU BENİM Yenilginin sorumlusunun kendisi olduğunu vurgulayan Güneş, "Mazereti kimsede aramaya gerek yok. Benim yanlış seçimlerim, doğru uygulama yapmadık demektir. Sebebini arayacağız" dedi.
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