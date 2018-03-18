Yer sarı gök lacivert

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan maçta Sarı - Lacivertli tribünlerde, "Kaderinden kaçamazsın" adlı koreografi yapıldı. Fenerbahçeli taraftarlar rakiplerine gönderme yapan bir şova imza attı. Tüm tribünler ellerindeki Sarı - Lacivertli kartonları kaldırarak ezeli rakiplerine 19 yılı anımsatan gönderme yaptı.
3 BOYUTLU GÖRSEL SERGİLENDİ G.Saray' ın Kadıköy'de son galibiyetinin 1999 yılında olduğu belirtilerek açılan pankartta, "Gelenekte 19. yıl.Yönetmen F.Bahçe" yazıldı. Bu pankartın altında da aynı tribünde 3 boyutlu bir görsel sergilendi.
KADERİNDEN KAÇAMAZSIN Bu görselde sergilendi. Fenerbahçeli taraftarın tek eliyle ağlayan aslanın boğazını sıkması dikkat çekti. Maraton tribününde, "Kaderinden kaçamazsın" yazısı yer alırken Galatasaray'a gönderme yapıldı.
MEHMETÇİK'E BÜYÜK DESTEK Ülker Stadı en kalabalık günlerinden birini yaşadı. F.Bahçeli taraftarlar büyük destek verdi. Ayrıca iki takımın taraftarları birlikte "Şehitler ölmez vatan bölünmez" tezahüratı yaptı.
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