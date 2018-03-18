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Finali 'da

Cumhurbaşkanı , Finali’nin ’da oynanacağını açıkladı.

Türkiye Kupası Finali Diyarbakırda
AK Parti 6. Olağan İl Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı , 2017-2018 sezonu Ziraat Finali'nin Diyarbakır'da oynanacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamalarının ardından 9 Mayıs 2018 tarihindeki kupa finalinin oynanacağı şehri Diyarbakır olarak güncelledi.
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