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Trabzon evinde 92 gündür kazanamıyor

Evinde oynadığı son 4 maçta kazanamayan , Yeni Malatya’yı sahasında yenerek yeni bir serinin startını vermek istiyor.

Trabzon evinde 92 gündür kazanamıyor
Akhisar'ı deplasmanda mağlup ederek Avrupa Kupaları hedefine sımsıkı sarılan , evinde oynadığı maçlardaki şanssızlığını Yeni Malatyaspor maçında sonlandırmak istiyor. Bordo-Mavililer, 92 gündür kazanamadığı Medical Park Stadı'nda bu kez taraftarının yüzünü güldürme peşinde.

2018'DE HENÜZ GALİBİYETİ YOK
KARADENİZ Fırtınası, Malatya engelini aşarak yeni bir seriye başlamanın hesaplarını yapıyor. Evinde en son 16 Aralık 2017'de Bursa'yı yenen Trabzon, F.Bahçe, Göztepe, Başakşehir ve Beşiktaş'ı geçemedi.

KIRILMA MAÇIMIZ OLACAK
OLCAY Şahan, Malatya maçı öncesi yaptığı açıklamada "Hedefsiz kalmadık. Avrupa kupalarına katılmayı kesinlikle istiyoruz. Kırılma maçlarımızdan biri olacak" dedi.

OKAY 'DALYA' DİYECEK
Dinamo lakaplı futbolcu Okay Yokuşlu bugün forma giymesi durumunda 100. kez Bordo-Mavili formayı giymenin mutluluğunu yaşayacak...
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