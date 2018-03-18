Trabzon evinde 92 gündür kazanamıyor

Akhisar'ı deplasmanda mağlup ederek Avrupa Kupaları hedefine sımsıkı sarılan Trabzonspor, evinde oynadığı maçlardaki şanssızlığını Yeni Malatyaspor maçında sonlandırmak istiyor. Bordo-Mavililer, 92 gündür kazanamadığı Medical Park Stadı'nda bu kez taraftarının yüzünü güldürme peşinde.
2018'DE HENÜZ GALİBİYETİ YOK KARADENİZ Fırtınası, Malatya engelini aşarak yeni bir seriye başlamanın hesaplarını yapıyor. Evinde en son 16 Aralık 2017'de Bursa'yı yenen Trabzon, F.Bahçe, Göztepe, Başakşehir ve Beşiktaş'ı geçemedi.
KIRILMA MAÇIMIZ OLACAK OLCAY Şahan, Malatya maçı öncesi yaptığı açıklamada "Hedefsiz kalmadık. Avrupa kupalarına katılmayı kesinlikle istiyoruz. Kırılma maçlarımızdan biri olacak" dedi.
OKAY 'DALYA' DİYECEK Dinamo lakaplı futbolcu Okay Yokuşlu bugün forma giymesi durumunda 100. kez Bordo-Mavili formayı giymenin mutluluğunu yaşayacak...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.