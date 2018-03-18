Timsah Stancu’nun golüyle hayat buldu

Süper Lig'in 2. yarısında aldığı kötü sonuçlarla kritik bir noktaya gelen Bursaspor, evinde ağırladığı Sivasspor'u 1-0 yenerek altın değerinde 3 puan aldı. Karşılaşmanın ilk devresi karşılıklı ataklarla geçerken gol olmayınca 0-0 berabere sonuçlandı.
STANCU SAHNEDE Maçın 2. yarısında konuk Sivasspor daha etkili ataklar geliştirmesine rağmen Bursaspor karşılaşmanın 83. dakikasında Stancu'nun golüyle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı. Yeşil-Beyazlılar böylece tehlike hattından iyice uzaklaşmış oldu.
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