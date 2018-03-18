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Timsah Stancu’nun golüyle hayat buldu

, ’u Rumen futbolcunun golüyle devirdi. Yeşil-Beyazlı takım böylece derin bir nefes aldı.

Timsah Stancu’nun golüyle hayat buldu
'in 2. yarısında aldığı kötü sonuçlarla kritik bir noktaya gelen , evinde ağırladığı 'u 1-0 yenerek altın değerinde 3 puan aldı. Karşılaşmanın ilk devresi karşılıklı ataklarla geçerken gol olmayınca 0-0 berabere sonuçlandı.

STANCU SAHNEDE
Maçın 2. yarısında konuk Sivasspor daha etkili ataklar geliştirmesine rağmen Bursaspor karşılaşmanın 83. dakikasında Stancu'nun golüyle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı. Yeşil-Beyazlılar böylece tehlike hattından iyice uzaklaşmış oldu.
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