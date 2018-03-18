Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Tolgay Arslan, Başakşehir maçına derbi havasında hazırlandıklarını söyledi. Siyah- Beyazlı oyuncu, "Şampiyonluğu istiyorsak kazanmalıyız. Başakşehir çok iyi bir takım ve etkili silahları var. Ancak bizim de kalitemiz ortada. Bu maçtan 3 puan çıkardığımız takdirde zirve yarışında çok büyük avantaj elde edeceğimizi düşünüyorum. Galip gelmek için her şeyi yapacağız" dedi.
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