Olmayınca olmuyor

6 yıl önce son saniyede Baros’un şutu direkten dönünce Kadıköy’de galibiyetten olan Cimbom dün de dejavu yaşadı. 90+4’te Tolga bomboş pozisyonda golü kaçırdı. Terim, “Her şeyi yaptık fakat top çizgiyi bir türlü geçmedi” dedi...
Zorlu Kadıköy deplasmanından 1 puanla dönen Galatasaray kaçan galibiyete yanıyor... Fenerbahçe karşısında 19 yıl sonra kazanma şansı ayağına kadar gelen Sarı-Kırmızılılar büyük fırsatı tepti. 90+4. dakikada Tolga Ciğerci ceza sahasında bomboş pozisyonda kaldı. Ancak sol ayağıyla çok kötü bir vuruş çıkardı.
VOLKAN KOLAYCA TOPU KURTARDI Kaleci Volkan kolay bir şekilde topa sahip olurken, akıllara 2012 yılı geldi. Kadıköy'de son saniyeye 2-2 berabere girilen derbide Baros'un şutu üst direkten geri gelmiş ve Galatasaray galibiyetten olmuştu.
SKOR VE OYUNDAN MEMNUNUM Fatih Terim de maç sonunda kaçan fırsatlara değindi. Tecrübeli hoca, "Oyuncularımı kutluyorum. Bazen her şeyi yaparsınız ama top çizgiyi geçmez. Genel olarak futbol ve skordan memnunum" dedi.
50 SENE YENEMESEK NE OLUR? Kadıköy'deki seriye değinen Terim, "Bizim bu statta çok güzel unutulmazlarımız var. 50 sene yenmesek ne olur? Şampiyon olalım, hiç yenmeyelim" diye konuştu.
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