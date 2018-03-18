1'lik beraberlik

Dev derbide kazanan yok... Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki kritik maç 0-0 sona erdi. 15. dakikada ilk tehlikeli atağı Galatasaray geliştirdi. Gomis'in şutu uzak direğin yanından auta gitti. 20. dakikada sol kanatta Rodrigues'in sol çaprazdan çektiği şut Volkan Demirel'de kaldı. 34. dakikada Gomis'in şutu uzak direğin yanından auta çıktı. 41. dakikada Maicon'un hatasında topu kapan Soldado, Mehmet Ekici'yi gördü. Ekici'nin şutunda Muslera yakın direk dibinde golü önledi. 48. dakikada Rodrigues karşı karşıya pozisyonda vurdu, Volkan çıkardı. Dönen topa Gomis vurdu, savunmadan döndü. 60. dakikada Nagatamo uzaktan sert vurdu, Volkan mükemmel çıkardı. 65. dakikada Alper'in bomboş pozisyonda kafa vuruşu Muslera'nın üzerine gitti. 78. dakikada Valbuena içeri çevirdi, Muslera iki hamlede kontrol etti. 81. dakikada Giuliano boş kaldı ama çok kötü vurdu. 86. dakikada Fernandao mutlak pozisyonda Muslera'yı geçemedi. 89. dakikada Maicon'un frikiği direğe çarpıp dışarı gitti. 90+4. dakikada Tolga inanılmaz bir fırsat kaçırdı ve maç 0-0 sona erdi.
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